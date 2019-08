« Votre Éminence, Vénérable Mgr Amphiloque,

C’est avec tristesse que nous, qui vivons en Ukraine, avons accueilli les informations concernant l’aggravation de la situation de l’Église orthodoxe sur le territoire du Monténégro. Les nouvelles qui nous parviennent mentionnent des menaces de saisie par la violence des lieux saints et la destruction de certains lieux de prière, ainsi que beaucoup d’autres choses qui ne peuvent que troubler nos âmes et nos cœurs. Nous avons également pris connaissance du récent projet de loi promulgué par les autorités du Monténégro qui a pour but de prendre une série de mesures discriminatoires à l’endroit du diocèse métropolitain du Monténégro et du Littoral de l’Église orthodoxe serbe dans la question de la propriété des biens ecclésiastiques. Malheureusement, tout cela est dû au soutien par les politiciens et d’autres parties prenantes, dont les sentiments nationalistes sont étrangers à la nature de l’Église, dans le but de séparer l’Orthodoxie du Monténégro de l’ancienne tradition du peuple serbe. Ces épreuves des fidèles monténégrins sont ressenties avec une acuité particulière par nous, en Ukraine, où ne cessent pas non plus les persécutions de la Sainte Orthodoxie par des représentants individuels de notre État ukrainien. Le clergé et les laïcs de l’Église orthodoxe d’Ukraine font face jusqu’à maintenant à une situation semblable, lorsque certains politiciens, pour des intérêts momentanés de ce monde, continuent à diviser le Corps de l’Église du Christ et introduisent l’esprit du sécularisme dans l’enclos de l’Église. Aussi, dans la prière mutuelle en ce jour, nos cœurs battent à l’unisson. Selon la parole de la Sainte Écriture, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. (cf. I Cor. 12,26). Dans ces paroles évangéliques, nous trouvons joie et réconfort, et notre affliction se transforme en joie. Au nom de l’épiscopat, des clercs et laïcs de l’Église orthodoxe d’Ukraine, j’exprime mon soutien fraternel dans la prière à vous, cher Mgr Amphiloque, ainsi qu’aux fidèles qui ont été confiés à vos soins, et je vous souhaite l’aide constante de Dieu dans la défense ferme de la pureté de la foi orthodoxe et de l’unité inébranlable de l’Église du Christ et notre Dieu, qui est la colonne et l’affermissement de la vérité (I Tim. 3,15). Avec amour fraternel en Christ, + Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine ».

Source