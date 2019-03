Bien-aimés frères et sœurs en Christ,

Je vous souhaite à tous un bon commencement du Grand Carême, cette très importante période dans notre vie spirituelle. Nous entrons avec un enthousiasme particulier dans ces jours de la sainte Quarantaine qui doivent devenir pour nous un temps de renouveau spirituel et de renforcement dans toutes les vertus chrétiennes, dont la principale est l’amour envers Dieu et le prochain. Au temps du saint Carême, il est indispensable non seulement de se limiter dans l’usage de la nourriture, mais aussi de renforcer la prière, de se repentir sincèrement de ses péchés et s’engager décisivement sur la voie de l’apaisement des sens corporels. Il est important en ces jours pleins de grâce de se réconcilier avec le prochain et de prêter l’attention due aux œuvres de charité. Les offices spéciaux de carême nous aident à prendre conscience de notre imperfection, à nous donner des forces par les sacrements de la Confession et de la Sainte Communion et à faire un pas en avant sur la voie de la vie juste et agréable à Dieu. Je souhaite à tous de passer ces jours salvifiques avec utilité spirituelle, afin de se préparer à la lumineuse Résurrection du Christ et à s’écrier joyeusement avec le psalmiste David : « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je vais Te chanter et Te glorifier » (Ps. 56,8). En implorant sur vous la miséricorde de Dieu, je bénis tous les fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine, pour lire quotidiennement un cathisme du Psautier, en ajoutant douze grandes métanies avec la prière de Jésus : « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur » et ce pour la paix et la prospérité de notre Terre ukrainienne très éprouvée. + Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Grand Carême 2019.

