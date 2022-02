Message du patriarche Cyrille aux archipasteurs, pasteurs, moines et moniales et à tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe russe

Sa Sainteté le patriarche Cyrille s’est adressé aux archipasteurs, pasteurs, moines et moniales et à tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe russe, par le message suivant :

« Votre Béatitude, Vos Éminences et Excellences, Chers pères, frères et sœurs,

C’est avec une profonde douleur dans le cœur que je perçois les souffrances des gens, provoquées par les événements qui se produisent. En tant que Patriarche de toute la Russie et Primat de l’Église, dont le troupeau se trouve en Russie, en Ukraine et dans les autres pays, je compatis profondément avec tous ceux qui sont touchés par le malheur. J’exhorte toutes les parties au conflit à faire tout ce qui est possible pour éviter les victimes parmi les civils.

Je m’adresse aux hiérarques, pasteurs, moines et moniales et aux laïcs en leur demandant de fournir toute l’assistance possible à toutes les victimes, dont les réfugiés, les gens restés dans toits et moyens de subsistance.

Les peuples russe et ukrainien ont une histoire commune séculaire, remontant au Baptême de la Rus’ par le saint prince égal-aux-apôtres Vladimir. Je crois que cette communauté donnée par Dieu aidera à surmonter les divisions et contradictions qui ont surgi et ont mené au présent conflit.

J’exhorte tout le plérôme de l’Église orthodoxe russe à élever une prière redoublée, ardente, pour le prompt rétablissement de la paix.

Que le Seigneur tout miséricordieux, par l’intercession de notre Très Pure Souveraine la Mère de Dieu et de tous les saints, garde les peuples russe, ukrainien et les autres, que réunit spirituellement notre Église !

+ Cyrille, patriarche de Moscou et de toute la Russie »

