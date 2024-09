Au début de l’année académique 2024-2025, Sa Béatitude le Patriarche Daniel a adressé un message de bénédiction et d’encouragement aux étudiants et aux professeurs des universités à travers la Roumanie. Dans son message, il a souligné l’importance de la coopération entre l’Église et l’Université, encourageant un dialogue plus profond entre la théologie et la science. Il a noté que cela peut aider à former une éthique sociale qui nourrit les

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.