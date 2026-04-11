Message pascal du métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale Marc, exarque du patriarche de Moscou en Europe occidentale

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Message pascal du métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale Marc, exarque du patriarche de Moscou en Europe occidentale

Bien-aimés en Christ frères-évêques, prêtres et diacres, chers frères et sœurs, Le Christ est ressuscité !

Chers frères et sœurs ! Je m’adresse à vous par la salutation pascale traditionnelle, qui exprime notre allégresse devant la Résurrection du Sauveur.

La sainte Pâque du Christ vient couronner le temps de la Sainte et Grande Quarantaine, qui fut instituée à l’imitation du jeûne de quarante jours de notre Sauveur. Après Son baptême, le Seigneur Jésus-Christ se retira au désert pour y affronter les puissances des ténèbres. Ayant surmonté toutes les tentations, le Christ nous a montré comment résister à l’invisible ennemi.

La vie de chacun de nous est également liée au dépassement des difficultés ; elle est pleine de combats et de drames. Durant les jours du Grand Carême, nous avons à maintes reprises entendu les paroles de la prière nous appelant à devenir vainqueurs du péché. Cependant, nos désirs se sont souvent heurtés à la dure réalité. Et au lieu de terrasser le péché, nous y avons succombé.

C’est précisément pour nous aider à vaincre le péché que le Christ est venu sur terre. La Nouvelle Alliance du Christ Sauveur a été établie pour la rémission des péchés de l’humanité, au prix de la vie du Dieu-Homme.

Le Grand Carême a pris fin, la Semaine de la Passion du Seigneur s’est achevée. Le monde orthodoxe accueille la Pâque du Christ. Saint Jean Chrysostome nous appelle tous à entrer dans la joie pascale : ceux qui ont jeûné et lutté contre le péché, comme ceux qui ont peu jeûné ou n’ont pas jeûné du tout. A nous joindre à la Fête à cause de sa grandeur.

Ouvrons donc nos cœurs à la joyeuse nouvelle de la Résurrection du Sauveur ! Efforçons-nous de chasser de nos âmes tout ce qui est sombre et ténébreux. Que la lumière de la Résurrection du Christ illumine nos cœurs et les emplisse de joie et de sens.

En vérité, il est ressuscité !

+Marc, métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque du patriarche en Europe occidentale

Paris, la Pâque du Seigneur, 2026

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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