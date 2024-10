Métropolite Dimitrios de France (Patriarcat œcuménique) : « Un appel pour Liban »

« Nous nous permettons de vous solliciter pour susciter un nouvel élan de solidarité envers le Liban. En effet, le sud du pays et la banlieue proche de Beyrouth sont depuis quelques semaines déchirés par des bombardements ininterrompus qui n’épargnent pas les civils, laissant 1,2 million de personnes dans la rue, sans logement, sans ressources, sans repères…si bien qu’aujourd’hui, un flux saisissant de déplacés sont accueillis dans toutes les régions du pays et logés dans des écoles, églises, mosquées, restaurants…



Face à cette situation, l’Association Saint-Basile dont le président est Jean-Jacques Laham, diacre dans notre Vicariat, fait appel à nous pour soutenir les actions au Liban du Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe (MJO). En effet, un Comité d’urgence a été mis en place et des centaines de bénévoles s’investissent pour distribuer des sandwichs et des repas chauds, fournir des matelas, des kits d’hygiène, des couches, des des médicaments et des soins médicaux immédiats ou encore apporter un soutien psychologique. Tout cela nécessite inévitablement des frais importants, qui ne font qu’augmenter… dans un climat d’inquiétude où les volontaires craignent d’être eux-mêmes touchés par les bombardements.



Il me paraît important que nous puissions participer autant que possible aux actions de solidarité du MJO et relayions cet appel dans nos paroisses. Je compte sur vous pour prier pour le retour de la paix et encourager vos paroissiens à contribuer à la collecte de fonds organisée par l’Association Saint-Basile, par exemple sous la forme de quêtes ou en donnant personnellement directement sur le site de l’Association

Métropolite Dimitrios de France ».

Pour faire un don, cliquez ICI !