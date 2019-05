Métropolite Emmanuel : « Ceux n’acceptent pas le Tomos refusent d’être au sein de l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine »

« Le texte du Tomos, qui a établi les fondations de la nouvelle Église autocéphale, n’est pas le résultat de négociations entre les deux parties mais dit la façon dont l’Église doit fonctionner », a précisé le représentant du Patriarcat de Constantinople, le métropolite Emmanuel (Adamakis) de France, dans une interview à Canal 24, en commentant les déclarations du « patriarche » Philarète (Denisenko). « Personne n’a le droit de juger ce qui est bien et ce qui est mal dans le texte. Et ceux qui n’acceptent pas certaines des dispositions du Tomos refusent de faire partie de cette Église », a déclaré le représentant du Phanar. Il a souligné qu’il n’était pas d’accord avec les déclarations du « patriarche honoraire » de l’EOAU Philarète selon lesquelles certaines « forces pro-Moscou » influencent le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Épiphane, dont la tâche principale serait la destruction de l’église ukrainienne. « L’Église, en premier lieu, est créée par les croyants qui la soutiennent de toutes leurs forces », explique le hiérarque de l’Église orthodoxe de Constantinople. « Tous ces gens ont soutenu le Patriarcat de Kiev et l’EOAU, aujourd’hui ils soutiennent l’EOAU (Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine) et son chef Mgr Épiphane. Je ne vois pas de nouvelles personnes. L’Église n’a rien à craindre, elle ne joue aucun rôle politique et n’intervient pas dans les questions politiques ». Selon lui, toutes les accusations de Philarète contre Épiphane sont une invention. « Le Primat, Mgr Épiphane, est une personne jeune et forte que nous soutenons aux côtés des Ukrainiens », a souligné le métropolite. Rappelons que le métropolite Emmanuel de France avait présumé que Philarète pourrait avoir des problèmes d’audition s’il n’entendait pas les textes du Tomos et les statuts de l’EOAU (Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine, Patriarcat de Constantinople), qui avaient été approuvés avec lui.

Source