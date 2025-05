Métropolite Hilarion : « Avec le pape Benoît, nous partagions la théologie… et la musique »

Dans un article signé par Victor Gaetan et publié par le Religion News Service, une agence américaine spécialisée dans l’actualité religieuse, le métropolite Hilarion prend pour la première fois publiquement la parole dans un média occidental depuis sa mise à l’écart par le Patriarcat de Moscou et sa mutation en République tchèque. Ancien responsable des relations extérieures de l’Église orthodoxe russe, il y raconte son rôle dans le rapprochement avec le Vatican, son éviction après l’invasion de l’Ukraine, et répond aux accusations l’ayant visé. Pour lire l’article, cliquez ICI !