Son Éminence le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a célébré en la cathédrale Saint-Stéphane de Paris, avec la permission et la bénédiction de Sa Toute-Sainteté le Patriarche oecuménique Bartholomée. Étaient aussi présents, le représentant patriarcal son Excellence l’évêque Irénée de Réghion ainsi que son Excellence l’évêque Maxime de Mélitène. À l’issue de la divine liturgie, le métropolite Emmanuel s’est adressé au représentant patriarcal en offrant un examen approfondi de son travail pastoral en tant que Métropolite de France pendant 18 ans. Par la suite, d’autres discours ont été prononcés au nom de l’ancien Ambassadeur de Grèce en France Mme Aglaia Balta et par Mme Seta Theodoridou, présidente de la Communauté hellénique de Paris. Son Éminence a ensuite exprimé sa gratitude à Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée ainsi qu’au Saint et Sacré Synode du Patriarcat. S’adressant à toutes les personnes présentes, il a remercié chacun pour son soutien pendant ces années en tant que pasteur de cette province du Trône œcuménique, tout en se confiant à leurs prières pour la continuation de son ministère au sein l’Église Mère et a souhaité que le travail ecclésial dans ce pays béni qu’est la France puisse se poursuivre.

Mgr Emmanuel, métropolite de Chalcédoine à Paris

