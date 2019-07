Parmi ces soldats, outre les Serbes, Français, Britanniques, Italiens et ressortissants d’autres pays, 400 officiers et soldats russes sont tombés sur le champ de bataille. Le métropolite Hilarion a célébré un office de requiem devant le mémorial des soldats russes. À l’issue de l’office, le métropolite s’est adressé au métropolite de Thessalonique Anthime et aux autres personnes présentes, par cette allocution : « Votre Éminence, chers Pères et Frères. Nous avons célébré la commémoration dans la prière des officiers et soldats qui ont donné leur vie pour la foi et la patrie : non seulement pour notre patrie russe, mais pour la terre d’Hellade, sacrée pour nous tous. Comme beaucoup d’autres pays, elle a été tachée du sang de nos soldats russes, ils se sont battus ici pour la liberté de ce pays, pour la liberté du peuple grec. Et aujourd’hui, des générations de Russes, d’Ukrainiens, de Biélorusses et de Grecs, tous ceux qui ont combattu sur cette terre, leur sont reconnaissants pour leurs exploits. Nous prions pour que le Seigneur donne leur repos à leurs âmes, leur pardonne leurs péchés. Nous élevons également des prières pour que la tragédie de la guerre ne se reproduise jamais, pour que les politiciens tirent des leçons des terribles tragédies du passé et que toujours règne la paix sur toute la terre, afin qu’il ne soit pas nécessaire que nos jeunes gens donnent leur vie et versent leur sang. Mémoire éternelle à tous ceux qui ont péri, tous ceux qui sont inhumés dans ce cimetière. Que le Seigneur garde nos pays et nos peuples dans la paix et la prospérité ».

