Mgr Milutin, évêque de Valjevo (Serbie) est décédé des suites du coronavirus

« L’évêque de Valjevo Milutin s’est endormi dans le Seigneur dans la nuit du 29 au 30 mars au Centre hospitalier « Dr Dragiša Mišović » à Belgrade, après une brève maladie causée par le coronavirus. Que le Seigneur lui accorde le Royaume des Cieux et le repos éternel !



Biographie de S.E. l’évêque de Valjevo Milutin de bienheureuse mémoire :



Mgr Milutin (Knežević) est né le 10 janvier 1949 dans le village de Mijači, près de Valjevo. Il reçut au baptême, au monastère de Pustinja, le nom de Michel. Après l’école primaire dans le village de Poćuti, à l’âge de 14 ans, il entra au monastère de Kaona, où il fut novice jusqu’en 1963, lorsque, dans le monastère de Petkovica, il reçut la tonsure monastique de Mgr Jean (Velimirović), évêque de Šabac et de Valjevo (neveu du saint évêque Nicolas de Žiča), et reçut le nom de Milutin, d’après le saint souverain de la dynastie de Némanides. Le lendemain, le jour de la fête de sainte Parascève, dans le même monastère il fut ordonné diacre, et le jour de la fête de saint Dimitri il devint hiéromoine à Osečina. En 1967, il entra à l’école monastique du monastère d’Ostrog, qu’il acheva avec succès, puis il rentra au monastère de Kaona dont il devint doyen et recteur. Il fit ses études secondaires au séminaire « Saint-Sava » de Belgrade. Il commença ensuite ses études à la Faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, mais après avoir terminé sa première année, il partit aux États-Unis et reçut plus tard le diplôme l’École de Théologie saint Sava à Libertyville (Illinois). Il fut alors, pendant six mois, secrétaire du diocèse serbe du Canada, puis, pendant les six mois suivants, prêtre paroissial à Niagara. Il revint ensuite à Kaona en tant qu’higoumène du monastère. Avec l’aide de la communauté monastique, il contribua notablement au développement du monastère.

En 1979, il fit un pèlerinage au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Mgr Jean (Velimirović) le promut au grade de syncelle en 1981, puis de protosyncelle en 1987. En 1994, Mgr Laurent (Trifunović), évêque du diocèse de Šabac et de Valjevo le promut au rang d’higoumène et à celui d’archimandrite en 1998. Il devint doyen du monastère de Kaona en 1996, lorsque Mgr Laurent lui confia également le monastère de Lelić, devenu pendant une courte période le métochion de Kaona. Il occupa le poste de vicaire épiscopal de Posavo-tamnava de 1999 à 2003. Il fut ensuite élu évêque d’Australie de Nouvelle-Zélande. Trois ans et demi après, l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe décida son retour en Serbie, à la tête du diocèse de Valjevo, qui venait d’être rétabli après 200 ans, où il fut intronisé le 24/11 Septembre 2006 en l’église de la Résurrection du Christ à Valjevo.



Mgr Milutin était un excellent organisateur et prédicateur. Il écrivit de nombreux articles, publiés dans des revues théologiques renommées. Pendant qu’il était évêque du diocèse de Valjevo, plusieurs églises y ont été construites et rénovées, et il montra le plus grand intérêt pour la catéchèse. En même temps, l’activité caritative des fraternités et des sororités diocésaines a été considérablement développée, les moyens de communication de l’église se sont améliorés, de nombreuses assemblées de prière rassemblant des orthodoxes du monde entier ont été organisés, et encore bien d’autres activités. Mgr Milutin avait un amour infini pour les fidèles de son diocèse, auxquels il donnait de sages conseils dans ses prédications. Mémoire éternelle à Mgr Milutin ! »

