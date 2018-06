Dans une allocution prononcée le lundi 11 juin à la cathédrale Saint-Georges de Constantinople, le patriarche œcuménique Bartholomée a évoqué les sujets actuels se rapportant aux communautés schismatiques d'Ukraine et de Macédoine, en affirmant que c'est le devoir de son ministère de ramener ces deux peuples dans la communion canonique de l'Église, a indiqué l'Union des journalistes orthodoxes. « Le schisme existant ne constitue pas un argument pour laisser une nation entière en dehors des règles de la vérité et de la canonicité de l'Église en toute conscience, niant ainsi notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, mais il constitue plutôt une stimulation dans la recherche de solutions salutaires et unifiantes », a souligné le patriarche.

Le patriarche a également déclaré : « Quand l'Église-Mère cherche les voies du salut pour nos frères d'Ukraine et de Skopje, elle accomplit sa mission apostolique. Notre devoir et notre responsabilité est de ramener ces peuples à la vérité et à la canonicité de l'Église. Par conséquent, ce que le patriarcat œcuménique détient, il le détient pour le bien du monde entier et l'offre à tous les peuples sans exception. C'est dans ce cadre que se construit le dialogue inter-chrétien, qui accomplit son devoir dans l'amour et la vérité ».

Le patriarcat œcuménique a précédemment annoncé qu'il entamerait des discussions interorthodoxes sur la question de l'octroi d'un tomos d'autocéphalie à une Église ukrainienne créée à partir des deux entités schismatiques qui y existent actuellement, et qu'il examinerait également la problématique macédonienne.

En début de mois, le patriarche œcuménique a rencontré Mgr Jérôme, archevêque d'Athènes et primat de l'Église orthodoxe grecque, pour discuter de l'Ukraine et de la Macédoine. L'archevêque Jérôme a indiqué que la question ukrainienne est complexe et mérite un certain temps de réflexion.

