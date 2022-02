Nouveau site Internet des Éditions “Sofia”

Les Éditions “Sofia” publient des ouvrages traduits du russe pour faire connaître la richesse de l’orthodoxie dans les pays francophones. Elles ont déjà publié une très belle série des vies de saints chrétiens, racontées avec talent par des écrivains pour les enfants et magnifiquement illustrées.

Un album catéchétique pour des petits et des grands permet à ceux qui entrent dans une église orthodoxe de comprendre cet univers. Organisé comme un imagier, il permet de se familiariser avec les traditions et nombreux symboles présents dans les offices orthodoxes. Le texte fournit des explications sur l’église, l’iconostase, le monastère, les offices et leur déroulement, les sacrements et la prière quotidienne.

Un livre à avoir chez est ‘Homélies de chaque dimanche de Mgr Antoine Bloom” ! Des méditations qui parlent au cœur de tous ceux qui veulent suivre le Christ, quelle que soit leur confession chrétienne. L’accent est mis sur l’expérience personnelle de vie spirituelle, sur l’application de l’évangile au quotidien.

Vous pouvez désormais consulter leur catalogue en ligne !

Les livres sont en vente sur les boutiques en lignes des monastères de Solan et de Terrasson. Les paroisses et monastères qui le souhaitent peuvent commander des livres pour leurs magasins en utilisant la page de contact.