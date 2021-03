Nouvelle composition du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique

Les membres du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique, sous la présidence du patriarche Bartholomée, seront les suivants pour la période semestrielle du 1er mars au 31 août 2021 : le métropolite majeur de Chalcédoine Emmanuel, le métropolite de Metres et Athyra Dimitri, le métropolite de Karpathos et Kassos Ambroise, le métropolite de Milet Apostolos, le métropolite d’Atlanta Alexis, le métropolite des Îles des Princes Joseph, le métropolite de Philadelphie Méliton, le métropolite de Buenos Aires Joseph, le métropolite de Suède et de toute la Scandinavie Cléophas, le métropolite de Sélybrie Maxime, le métropolite d’Australie Macaire, le métropolite d’Imbros et Tenedos Cyrille.

Source