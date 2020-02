Office d’intercession pour la délivrance de l’épidémie du coronavirus en l’église orthodoxe chinoise de Moscou

Un office d’intercession pour la délivrance de l’épidémie du coronavirus a été célébré récemment à l’église Saint-Nicolas à Moscou, qui sert de représentation patriarcale de l’Église orthodoxe autonome chinoise. L’archiprêtre Igor Zouïev, recteur de la représentation, a célébré un office d’intercession pour la délivrance de l’épidémie de pneumonie virale qui a frappé la Chine. Une soixantaine de Chinois vivant à Moscou, baptisés et catéchumènes, ont prié pendant l’office, dont des diplomates, des entrepreneurs et des étudiants. L’église Saint-Nicolas sert de représentation de l’Église de Chine depuis 2011. Une Liturgie en langue chinoise y est célébrée chaque semaine, des cours sur les fondements de la foi orthodoxe y sont dispensés en chinois, des voyages d’été destinés à restaurer des églises détruites, des cours de langue et de pratique missionnaire à l’étranger y sont organisés. En outre, des documents sur le christianisme, de la littérature spirituelle y sont également traduits et publiés.

Source