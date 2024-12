Orthodoxie France 2 : « Les chants de Noël d’Ukraine » – 25 décembre 2024 à partir de 9h00 !

En cette période de fêtes où résonnent traditionnellement les chants de Noël, l’émission Orthodoxie de France 2 propose une émission exceptionnelle réunissant des artistes ukrainiennes, françaises et polonaises autour du riche patrimoine musical ukrainien. « Les chants de Noël d’Ukraine » offrent un moment unique de partage et d’unité à travers la musique traditionnelle.

Cette production spéciale met en lumière la beauté intemporelle des kolyadky, les chants de Noël ukrainiens, interprétés par un ensemble multiculturel d’artistes. Leur collaboration témoigne avec force que la musique transcende les frontières et rapproche les peuples, particulièrement en ces temps difficiles que traverse l’Ukraine.

L’émission débutera par le message de Noël de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, soulignant l’importance spirituelle de cette célébration et appelant à la paix et à la fraternité entre les peuples.

À travers ces voix unies dans l’interprétation du répertoire traditionnel ukrainien, les téléspectateurs découvriront la richesse d’un patrimoine musical séculaire où se mêlent traditions populaires et chants liturgiques orthodoxes. Cette émission spéciale représente bien plus qu’un simple concert : c’est un message d’espoir et de solidarité porté par la puissance universelle de la musique.

Rendez-vous le 25 décembre à partir 9h00 sur France 2 pour ce moment d’exception. Émission accessible en ligne dans le monde entier sur la page « Orthodoxie » de France 2.

Une émission produite par Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk.