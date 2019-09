Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France Culture du 15 septembre sur la thème « Catholicité, orthodoxie et universalité dans le christianisme émergent ». L’invitée est Marie-Françoise Baslez, historienne des religions de l’Antiquité, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne. Présentation : » Préciser certains termes qui désignent des concepts fondamentaux de l’ecclésiologie dès les premiers siècles de l’histoire de l’Église. Le sens spécifique que revêtent certains termes dans le lexique chrétien est différent de celui qu’ils avaient dans le langage courant ; le sens des termes catholique et orthodoxe et son évolution ; les modèles romain et grec ; le symbole de foi des Apôtres et celui de Nicée-Constantinople ; les synodes (conciles) : un critère d’unité. »