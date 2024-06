« Orthodoxie » (France-Culture) : « Constantinople 1453 »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 2 juin. Présentation : “Entretien avec l’historien médiéviste Sylvain Gouguenheim sur son dernier ouvrage : « Constantinople 1453 ». 29 mai 1453 : l’ordre du monde change. Quelles sont les conséquences de la chute de la capitale byzantine ? Face l’inexorable progression ottomane, on observe la mort lente d’un Empire, proie des ambitions italiennes. On explore aujourd’hui le rôle et l’importance de la religion chrétienne orthodoxe après la chute et l’héritage de l’Empire byzantin.”