L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 19 avril, avait pour titre « Contes doux-amers de ma Mère Russie (tome 2) ». Présentation : « Entretien avec Pïerre Gonneau sur la parution chez Vibration éditions du tome 2 de son ouvrage « Contes doux-amers de ma Mère Russie » avec quinze récits qui couvrent la période de 1917 à nos jours. Brève présentation du livre (tomes 1 et 2) ; le choix des récits du second volume ; trois extraits lus et commentés, tirés de 1/ Le fil d’or, situé en 1937, pendant la Grande Terreur, 2/ Les quatre quartiers de la lune où il est question, entre autres, d’un moine dans les années 1949-1979 et 3/ La légende du saint rameur, dans l’atmosphère très spéciale du covid, l’histoire d’un champion de football un peu écervelé, mais qui se rachète au jour de l’épreuve. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.