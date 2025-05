« Orthodoxie » (France-Culture) : « Guillaume Budé, lecteur des Pères grecs »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 4 mai : « Guillaume Budé, lecteur des Pères grecs ». Invités : Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi. Présentation : « À l’occasion de la parution de L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, une émission sur l’œuvre de ce grand helléniste français de la Renaissance, de son cadre historique et culturel, ainsi que de son intérêt pour les textes chrétiens, bibliques et patristiques. Les éditions des Belles Lettres publient un ouvrage sous le titre L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit. L’occasion de parler de Guillaume Budé (1467-1540) et de la façon dont il traversa la Renaissance française, plus chrétienne que l’italienne. Mais également la vie et l’œuvre de ce grand helléniste, lecteur de la Bible et des Pères grecs. Son intérêt pour les Pères grecs s’exprime au moment des guerres de religion et celui de la France pour la patristique. Nous revenons aussi sur l’exemple de la patrologie grecque et latine de l’abbé Migne au XIXe siècle. »