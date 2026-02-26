L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 23 février, avait pour titre « Les moines d’Orient » et pour invités : Vincent Déroche, professeur à Sorbonne Université et directeur d’études à l’École pratique des hautes études, et Olivier Delouis, chargé de recherche au CNRS et directeur de l’équipe Monde byzantin au sein de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée. Présentation : « La réédition aux éditions Les Belles Lettres des « Moines d’Orient », ouvrage monumental du père André-Jean Festugière, prêtre dominicain et grand érudit français né en 1898 et mort en 1962, qui constitue l’un des travaux les plus marquants du XXe siècle sur la naissance du monachisme chrétien. Quelques éléments biographiques du P. Festugière – L’historique des anciennes éditions présentées maintenant en un volume – L’importance du travail de Festugière pour notre connaissance du monachisme ancien et de ce livre en particulier qui constitue en quelque sorte une introduction générale à ce sujet – Les parties du livre (Constantinople, Palestine, Égypte) et les Vies grecques de saints contenues dans le livre – Un exemple (lecture) : La vie de saint Daniel le Stylite. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.