L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 7 septembre avait pour thème « Pensées sur le bien et le mal » et pour invité Lioubomir Mihailovitch. Présentation : « Une émission sur quelques écrits de Nicolas Vélimirovitch, évêque serbe mort en 1956, dont la sainteté a été proclamée en 2003. Ces textes sont parus dans une traduction française aux Éditions des Syrtes, sous le titre « Pensées sur le bien et le mal suivies de Leçons spirituelles« . Nicolas Vélimirovitch fut un esprit universel ; les caractéristiques des trois textes proposés dans ce volume : la cohérence et l’esprit lumineux ; les idées maîtresses de ces écrits : l’amour de la nature, l’optimisme, l’âme ne connaît pas la fatigue, le péché est la nourriture de la mort. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
