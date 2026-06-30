Parution : « À la gloire des confesseurs » de Grégoire de Tours (Sources chrétiennes)

Vient de paraître dans la collection « Sources chrétiennes » (n°661) : « À la gloire des confesseurs » de Grégoire de Tours (376 pages, 54 euros). Présentation de l’éditeur : « Un voyage dans la Gaule au VIe siècle, véritable terroir de saints, par l’historien évêque de Tours. Ce huitième et dernier livre des Miracles de Grégoire de Tours est consacré aux confesseurs qui font la gloire de la Gaule. Si, à la différence des martyrs, les confesseurs (évêques, prêtres, moines et moniales, reclus, et quelques fidèles) n’ont en général pas versé leur sang – ils n’étaient pas contemporains des persécutions –, ils ont en revanche témoigné de leur foi par la sainteté de leur vie.

À la faveur de ses voyages, Grégoire mène des enquêtes sur le terrain, recueillant ce que lui-même a « su et entendu » ou appris de témoins dignes de confiance au sujet de ces bienheureux et des miracles qu’ils ont accomplis depuis leur tombeau. Les cultes rendus à ces saints personnages sont étroitement localisés dans l’espace où ils ont naguère vécu et où ils reposent ; souvent, un oratoire a été édifié en leur honneur. De ce fait, ils paraissent aux fidèles du proche voisinage plus particulièrement aptes à comprendre leurs humbles préoccupations et à leur apporter secours et assistance.

Grégoire de Tours permet ainsi au lecteur de le suivre dans ce voyage à travers la Gaule du VIe siècle et d’observer avec lui, dans leur ancrage territorial, les diverses manifestations du culte des saints et de la piété. »