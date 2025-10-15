Parution d’un nouveau Manuel de prières en français

Parution d’un nouveau Manuel de prières en français

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, un nouveau Manuel de prières orthodoxes vient d’être publié par l’association Saint-Sabas.

Ce Manuel de prières présente les prières usuelles du fidèle orthodoxe selon la tradition slave. Outre les prières du matin et du soir, il inclut les prières de préparation à la communion, l’Acathiste à la Mère de Dieu, les prières des repas, du Grand Carême et les Heures pascales. On y trouve aussi les tropaires, kondakia et mégalynaires des dimanches et des fêtes, ainsi que des grands saints (de l’Église universelle, de la Terre de Russie, et des Gaules – saint Martin de Tours, sainte Geneviève de Paris…).

On y trouve encore de nombreuses prières pour les diverses circonstances de la vie : certaines tirées de l’Euchologe (pour les voyageurs, les malades, les défunts, les prières d’action de grâces…), d’autres écrites par des saints de l’époque moderne (saint Sophrony, saint Nicolas Vélimirovitch…), ou encore la prière des « startzy » d’Optino.

Table Des Matières

Le Manuel comporte aussi des textes didactiques sur le sens de la prière, la manière de prier, les règles de piété, du jeûne, sur les métanies, le sens des psaumes, la prière de Jésus… Il recèle un véritable enseignement catéchétique et de piété. La plupart des traductions proviennent du père Placide (Deseille), d’autres ont été traduites du slavon par les auteurs du Manuel. Format de poche : 10 × 15 cm. Reliure cousue, couverture rigide. Nombre de pages : 288. Le Manuel est en vente au prix de 15 €.

Le Manuel est disponible à la librairie La Procure (Paris VIᵉ), sur le site des éditions Eikôn, et bientôt dans la boutique en ligne du monastère de la Transfiguration. Pour les paroisses souhaitant commander « en gros », contacter l’association Saint-Sabas à commandes.saint.sabas@gmail.com.

À propos de l’éditeur : avec la bénédiction de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, l’association Saint-Sabas se donne pour but de contribuer à la transmission de la tradition orthodoxe slave en langue française. Elle dispense à cette fin des cours d’ordo et de chant liturgiques à destination des clercs et des laïcs, ainsi qu’un séminaire annuel de formation liturgique. Elle publie également des livres liturgiques et de prière en langue française selon la tradition russe. La traduction de ces éditions, largement conforme aux travaux du père Placide (Deseille), dont la qualité fait consensus, veut contribuer à l’unification des textes liturgiques en langue française.





