Parution en grec moderne du livre de père Placide Deseille « Corps, âme, esprit » (« Σώμα, ψυχή, πνεύμα ») :

Catégories À la Une Actualités Apprendre Europe Lire Livres par
Parution en grec moderne du livre de père Placide Deseille « Corps, âme, esprit » (« Σώμα, ψυχή, πνεύμα ») :

La collection « Patrimoine orthodoxe » aux Éditions Lis & Parle s’enrichit le 14 novembre 2025 du livre du père Placide Deseille (1926-2018) « Corps, âme, esprit » ( Σώμα, ψυχή, πνεύμαtraduit en grec moderneLe titre original en français de l’ouvrage est « [corps – âme – esprit] choisir la guérison », publié aux Éditions Le Mercure Dauphinois (2004).

L’ouvrage en grec est préfacé par son Éminence le métropolite Dimitrios de France.

Présentation du livre :

Dans un effort pédagogique, cet ouvrage court, mais dense (96 pages) ouvre des horizons peu connus d’interprétation spirituelle de l’Écriture. Il présente de manière claire et précise la nature trine de l’homme selon la tradition chrétienne orthodoxe, héritière de l’interprétation des textes bibliques par les Pères de l’Église primitive, en rupture avec les thèses platoniciennes et gnostiques. Homme de foi et théologien expérimenté, le père Placide argumente son propos par ses connaissances historiques, philosophiques et bibliques, en prenant soin de citer, lorsque cela est nécessaire, les Pères de l’Église (un glossaire des Pères cités se trouve en fin d’ouvrage). Le présent livre donne les clés pour comprendre la véritable nature de l’homme créé à l’image de Dieu et le chemin à suivre pour son salut et sa déification, selon les Pères dans la foi.

Site Internet des Éditions Lis & Parle !

Placide Couv2.indd

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Le métropolite Saba : « Le siècle de l’évangélisation a commencé » pour l’orthodoxie en Amérique

L’orthodoxie en Amérique du Nord se trouve à un carrefour historique, a déclaré Son Éminence le métropolite Saba dans un ...

Parution en grec moderne du livre de père Placide Deseille « Corps, âme, esprit » (« Σώμα, ψυχή, πνεύμα ») :

La collection « Patrimoine orthodoxe » aux Éditions Lis & Parle s’enrichit le 14 novembre 2025 du livre du père Placide Deseille ...

(Re)voir le documentaire de France 2 « Saint Justin le Nouveau Philosophe »

Né et décédé le jour de l’Annonciation, l’archimandrite Justin Popović (1894-1979) est l’une des figures spirituelles majeures de l’orthodoxie du ...

Recension : « Partir ou rester. Le dilemme des Grecs d’Istanbul au lendemain des pogroms de 1955 » d’Anna Théodoridès (Cerf)

Anna Théodoridès, Partir ou rester. Le dilemme des Grecs d’Istanbul au lendemain des pogroms de 1955, éditions du Cerf, 2025, ...

Vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos

Une vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos se déroulera les samedi 22 novembre de 14 ...

28 octobre (ancien calendrier) / 10 novembre (nouveau)

Saint Job, abbé de Potchaev (1651)

10 novembre

Saints Éraste, Olympas, Hérodion, Sosipater, Quartus et Tertius, apôtres des septante (Ier s.) ; saint Oreste, médecin, martyr en Cappadoce ...

Visite pastorale de Mgr Siméon à la paroisse de la Résurrection de Nantes

Ce dimanche 3 novembre 2024, la paroisse orthodoxe de la Résurrection à Nantes a eu la joie d’accueillir Mgr Siméon, ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le Credo de Nicée-Constantinople (I) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 2 novembre avait pour sujet le Credo de ...

Parution du calendrier mural 2026 de l’église de la Dormition à Sainte-Geneviève-des-Bois

Le calendrier mensuel 2026 est disponible au format A3 (29,7 x 42 cm) sur papier 170g couché brillant de haute ...

Bande-annonce du documentaire de France 2 « Saint Justin le Nouveau Philosophe » – dimanche 9 novembre à 9 h 30

Né et décédé le jour de l’Annonciation, l’archimandrite Justin Popović est l’une des figures spirituelles majeures de l’orthodoxie du XXᵉ ...

9 novembre

Saint Nectaire d'Égine, évêque de la Pentapole, thaumaturge (1920)

27 octobre (ancien calendrier)/9 novembre (nouveau)

Saintes Capitoline et Erothéide, martyres en Cappadoce (304) miniature du Ménologe de Basile II de la bibliothèque apostolique vaticane

L’Exarchat du Patriarcat de Moscou en Europe occidentale lance son site d’information

Conformément à la décision du Synode de l’Exarchat patriarcal russe d’Europe occidentale, a été créé le portail d’information officiel de ...

Le métropolite Nestor, exarque d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe, a été relevé de ses fonctions

L’exarque d’Europe occidentale, le métropolite Nestor de Chersonèse et d’Europe occidentale, a été relevé de ses fonctions par décision du ...

Bertrand Vergely : « L’homme trinitaire » – lundi 10 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’homme trinitaire » aura lieu lundi 10 novembre à 18 h 30 dans les locaux de la ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.