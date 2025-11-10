La collection « Patrimoine orthodoxe » aux Éditions Lis & Parle s’enrichit le 14 novembre 2025 du livre du père Placide Deseille (1926-2018) « Corps, âme, esprit » ( Σώμα, ψυχή, πνεύμα) traduit en grec moderne. Le titre original en français de l’ouvrage est « [corps – âme – esprit] choisir la guérison », publié aux Éditions Le Mercure Dauphinois (2004).

L’ouvrage en grec est préfacé par son Éminence le métropolite Dimitrios de France.

Présentation du livre :

Dans un effort pédagogique, cet ouvrage court, mais dense (96 pages) ouvre des horizons peu connus d’interprétation spirituelle de l’Écriture. Il présente de manière claire et précise la nature trine de l’homme selon la tradition chrétienne orthodoxe, héritière de l’interprétation des textes bibliques par les Pères de l’Église primitive, en rupture avec les thèses platoniciennes et gnostiques. Homme de foi et théologien expérimenté, le père Placide argumente son propos par ses connaissances historiques, philosophiques et bibliques, en prenant soin de citer, lorsque cela est nécessaire, les Pères de l’Église (un glossaire des Pères cités se trouve en fin d’ouvrage). Le présent livre donne les clés pour comprendre la véritable nature de l’homme créé à l’image de Dieu et le chemin à suivre pour son salut et sa déification, selon les Pères dans la foi.

