19 avril

Saint Paphnuce de Jérusalem, martyr (Vème s.) ; saint Théodore, avec sainte Philippie, sa mère, et saints Dioscore, Socrate et Denis, martyrs à Pergé en Pamphilie (IIème s.) ; saints martyrs Théonas, Christophore et Antonin (303) ; saint Vincent de Collioure (303) ; saint Gestin (480) ; saint Jean de l'ancienne Laure (le Paléolaurite), moine (IXème s.) ; saint Ursmer, évêque en Flandre et dans le Nord de la France (713) ; saint Georges, évêque d'Antioche de Pisidie, confesseur (813-820) ; saint Nicéphore, higoumène ; saint Tryphon, patriarche de Constantinople (933) ; saint Victor, confesseur, évêque de Glazov (1934) ; sainte bienheureuse Matrone de Moscou (1952).

SAINT MARTYR THÉODORE

Saint Théodore était un jeune et ardent chrétien de dix-huit ans originaire de Pergé, en Pamphylie. Sous le règne d’Antonin le Pieux (138-161), Théodote, le préfet de cette région, fit réunir les jeunes gens les plus vigoureux, afin de les envoyer servir dans l’armée à Rome. En voyant la belle allure de Théodore, les agents recruteurs s’empressèrent de l’amener auprès du gouverneur. Mais au moment où l’on voulut le marquer du sceau des conscrits, il se jeta à terre en criant : « Depuis ma jeunesse j’ai été enrôlé par le seul Roi du ciel et de la terre, et j’ai été marqué de son sceau au saint baptême ! » Comme il avait repoussé les propositions de sacrifier aux dieux en se moquant des superstitions idolâtres, il fut étendu à terre et cruellement flagellé à coups de nerfs de bœuf. Sous les coups, il ne cessait de prier et déclarait qu’il préférait s’offrir lui-même en sacrifice au seul vrai Dieu plutôt que de se soumettre aux usages païens. Lorsqu’on l’étendit sur un gril brûlant, le sol s’ébranla soudain et une source jaillie de terre éteignit le brasier. Ce prodige provoqua la conversion d’un prêtre païen, nommé Dioscore, qui, sur l’ordre du magistrat, se jeta dans les flammes en invoquant l’aide du Dieu de Théodore.

La nuit venue, l’évêque Pégase vint rendre visite à Théodore dans sa prison et l’encouragea à persévérer jusqu’au bout dans son glorieux combat pour l’édification de toute l’Église de Pergé. Le cinquième jour, le saint comparut de nouveau devant Théodote et, après avoir montré la même résolution, il contraignit le démon qui habitait dans la statue de Jupiter à prendre la fuite en confessant son impuissance devant les saints martyrs du Christ. Théodore fut alors attaché à des ânes sauvages et traîné à terre. Mais il fut délivré par une nouvelle intervention divine et deux soldats, Socrate et Denys, se convertirent à sa prière.

Après une troisième comparution devant le préfet, Théodore fut jeté dans une fournaise ardente, en compagnie des deux soldats. Entouré d’une rosée qui le rendait invulnérable, il se tenait au milieu des flammes en louant Dieu et exhortait ses compagnons à chanter avec lui l’Alléluia. À la prière de Théodore, sa mère, Philippa, qui se trouvait en captivité depuis trois années, fut amenée sur place par un ange. Il la consola, l’exhorta à ne pas s’attrister sur ses souffrances qui lui préparaient une gloire éternelle, et son angoisse maternelle se changea ainsi en joie, comme si elle allait assister aux noces de son fils.

Le préfet condamna alors Théodore à la crucifixion, les deux soldats à mourir par le feu et sa mère à la décapitation. En parvenant devant la croix Théodore la salua avec joie, comme le signe de notre Salut et la source de notre résurrection, et demanda aux bourreaux à être crucifié la tête en bas. Mais ceux-ci refusèrent et le clouèrent au bois, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le saint s’écria alors : « Maintenant je t’ai écrasé, ô Diable. Je ne te crains plus, car je tiens en main les branches de l’Arbre de vie ! » Il resta trois jours en croix, puis expira en disant : « Abba, Père, reçois mon esprit ! » Par la suite, les chrétiens de Pergé, qui vénéraient Théodore comme le protecteur de la cité, édifièrent une église sur le lieu de sa sépulture.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de Pâques, ton 5

Le Christ est ressuscité des morts, par Sa mort Il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.

Tropaire du dimanche de Thomas, ton 7

Le sépulcre étant scellé, Toi qui es la Vie, ô Christ Dieu, Tu t’es levé du tombeau, et les portes étant fermées, Toi, la Résurrection de tous, Tu t’es présenté devant Tes disciples, par eux renouvelant en nous un esprit droit, dans Ta grande miséricorde.

Tropaire des saints apôtres, ton 4 :

Des Apôtres ayant partagé le genre de vie et sur leur trône devenu leur successeur, tu as trouvé dans la pratique des vertus la voie qui mène à la divine contemplation; c'est pourquoi, dispensant fidèlement la parole de vérité, tu luttas jusqu'au sang pour la défense de la foi; N., pontife et martyr, intercède auprès du Christ notre Dieu pour qu'il sauve nos âmes.

Kondakion des saints apôtres, ton 4

De ton sang ayant empourpré, illustre Paphnuce, ton saint ornement, toi-même de plein gré tu t'es offert en victime agréable au Seigneur; tu as réduit à l'impuissance l'audace des démons et réjoui les Anges par ta ferme résolution; ne cesse donc pas d'intercéder pour notre salut.

Kondakion du dimanche de Thomas, ton 8

Voulant s’assurer de Ta Résurrection, Thomas scruta de sa droite curieuse Ton côté vivifiant, ô Christ Dieu ; aussi, lorsque Tu entras, les portes étant fermées, il Te clama avec les autres apôtres : Tu es mon Seigneur et mon Dieu.

ÉPITRE DU JOUR

Ac IV, 23-31

Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et contre son Oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

ÉVANGILE DU JOUR

Jn V, 24-30

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.