Les éditions Trédaniel viennent de publier un nouvel ouvrage de Bertrand Vergely : “La puissance de l’âme. Sortir vivant des émotions” (236 pages, 18 euros).

“Les émotions gouvernant notre condition humaine, nous pouvons y perdre notre âme. Il faut voir comment les circuits commerciaux, les réseaux sociaux et les pouvoirs politiques ont l’art de nous envoûter chacun à leur manière en usant soit de séduction soit d’intimidation. On peut cependant aussi se désenvoûter et ne plus être victime des émeutes affectives provoquées par les sorciers de notre temps et entretenues par le mimétisme collectif toujours prêt à s’enflammer. En prenant de la distance avec les émotions collectives, en vivant concentré, en apprenant ce qu’est l’amour vrai, on découvre non seulement l’éthique qui libère mais aussi qui guérit, sauve et fait avancer.”

Découvrir : quelques pages du livre et le sommaire.