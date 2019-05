Les éditions Albin Michel viennent de publier un nouveau livre de Bertrand Vergely : Notre vie a un sens ! (336 pages, 21,50 euros). Présentation de l’éditeur : » Bertrand Vergely s’attaque, dans cette réflexion majeure et originale, au sujet clé qui interroge nos existences : quel est le sens de notre vie ? La société ne répond pas à cette question car elle ne voit pas que, au-delà de la consommation matérielle et de la course à la survie, il y a un désir de croissance morale et spirituelle. Et les religions se révèlent souvent trop dogmatiques et sclérosées. Or nous sommes des êtres de cœur, de raison et d’esprit. Il nous est impossible de vivre une vie qui n’aurait aucun sens. C’est donc à nous-mêmes de résoudre intérieurement cette question cruciale en trouvant une direction à notre existence. Bertrand Vergely va nous y aider, en convoquant à l’appui de sa démonstration, la plupart des philosophes, de l’antiquité à nos jours, mais aussi des écrivains, des poètes, des mystiques… Il prouve que nous ne sommes pas qu’un paquet d’atomes jeté dans l’univers, soumis au hasard et à la nécessité. Cet essai, qui fera date et sûrement débat , secoue les idées reçues et les bien-pensants de tous bords ! »