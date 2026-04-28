Parution : « Relations et échanges entre les Églises orthodoxes chalcédoniennes et non-chalcédoniennes, hier et aujourd’hui »

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Parution : « Relations et échanges entre les Églises orthodoxes chalcédoniennes et non-chalcédoniennes, hier et aujourd’hui »

Christine Chaillot (dir.), « Relations and Exchanges between the Eastern Orthodox (Chalcedonian) and the Oriental Orthodox (Non-Chalcedonian) Churches in the Past and Today », Volos Academy Publications, 2025, 568 p., ISBN 978-618-86453-5-6, 23 €.

Les Éditions de l’Académie de Volos viennent de publier un imposant volume collectif consacré aux relations entre les Églises orthodoxes de tradition byzantine et les Églises orthodoxes orientales, dites non-chalcédoniennes. Dirigé par Christine Chaillot, spécialiste reconnue de ces traditions ecclésiales, cet ouvrage de 568 pages constitue le second volume publié sous sa direction sur ce thème par les éditions de Volos, après celui paru en 2016.

L’ouvrage s’ouvre sur une préface de Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, ce qui atteste d’emblée l’importance ecclésiologique que revêt ce dialogue pour le monde orthodoxe dans son ensemble. Il rassemble les contributions de plus d’une trentaine de chercheurs et théologiens représentant diverses traditions, parmi lesquels Andrew Louth, Sebastian Brock, Robert F. Taft, Norman Russell, Cyril Hovorun, Peter Bouteneff, Job Getcha, Baby Varghese, Bastien Dumont, Alessandro Bausi, John H. Erickson ou encore Georgios Martzelos, pour n’en citer que quelques-uns.

Le volume est organisé en neuf parties thématiques, couvrant notamment l’histoire de la période postchalcédonienne, la théologie, et les échanges entre les différentes familles d’Églises concernées, à savoir les Églises copte, arménienne, éthiopienne et syriaque, d’un côté, et les Églises orthodoxes de tradition byzantine, de l’autre.

Sur le fond, ce livre s’inscrit dans la continuité du dialogue théologique bilatéral officiel entamé en 1985 entre ces deux familles d’Églises. Ce dialogue avait abouti, lors de la réunion de Chambésy en 1993, à une formulation œcuménique décisive selon laquelle les deux familles « ont toujours fidèlement maintenu la foi christologique orthodoxe authentique et la continuité ininterrompue de la tradition apostolique », malgré l’emploi de termes christologiques différents au cours des siècles. Au-delà de la Christologie, l’ouvrage aborde aussi les questions pratiques du dialogue, dimension que Christine Chaillot a toujours considérée comme essentielle, aux côtés de la réflexion doctrinale.

Christine Chaillot, d’origine genevoise et orthodoxe relevant du patriarcat œcuménique, est l’auteur et l’éditeur de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire, la vie et la spiritualité des Églises orthodoxes orientales et de tradition byzantine. Elle interroge, dans ses travaux, la question de fond : si les deux familles partagent la même foi christologique, peut-on encore légitimement refuser d’envisager leur unité ?

Cet ouvrage constitue une référence indispensable pour tout théologien, historien ou fidèle désireux de comprendre l’un des dialogues œcuméniques les plus significatifs et les plus complexes de notre époque. Il est disponible en anglais auprès des Éditions de l’Académie de Volos.

À propos de l'auteur

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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