Le 11 décembre, sur l’invitation du métropolite de Strumica Nahum et avec la bénédiction du patriarche Néophyte, un hiérarque de l’Église orthodoxe bulgare a participé à la fête des 15 martyrs de Tiberiopolis, l’actuelle Strumica, martyrisés sous Julien l’Apostat. Ce jour est aussi la fête de la ville. Le Patriarcat de Bulgarie était représenté par l’évêque de Velitsa Sioni, higoumène du monastère stavropégiaque de Troyan, lequel a été reçu de façon particulièrement chaleureuse par le métropolite Nahum, qui est l’évêque diocésain, ainsi que par des évêques membres du Saint-Synode [de l’Église macédonienne, non reconnue par les autres Églises orthodoxes ndt]. Le Premier ministre de la République de Macédoine (FYROM) Zoran Zaev a participé à l’office festif, ainsi qu’un grand nombre de fidèles, qui ont rempli l’église, dédiée aux quinze martyrs. L’évêque Sioni a lu le message officiel du patriarche de Bulgarie Néophyte adressé à l’évêque diocésain, aux membres du clergé et aux fidèles du diocèse de Strumica, qui se termine par ces paroles : « En ce jour de fête, nos prières au Dieu qui accorde toutes choses, sont avec vous, avec vos fidèles gardés de Dieu et avec l’Église en République de Macédoine. Que le Seigneur daigne dans le plus proche avenir nous trouver dans l’unité souhaitée par tous et dans la communion eucharistique pleine de grâce. Par les prières des saints hiéromartyrs de Tibériopolis dignes de toute louange, que Dieu vous accorde, ainsi qu’au diocèse gardé de Dieu de Strumica Sa paix éternelle et son aide abondante ! Bonne fête ! Nombreuses années bénies ! Avec amour fraternel en Christ. Néophyte, patriarche de Bulgarie ». La liturgie était présidée par le métropolite de Debar-Kičevo Timothée, assisté du métropolite de Tetovo-Gostivar, du métropolite de Kumanovo-Osogovo Joseph et de plusieurs clercs du diocèse [l’évêque du patriarcat bulgare a assisté à l’office, sans toutefois célébrer, ndt]. À l’issue de l’office, les métropolites Timothée et Nahum, au nom de l’Église orthodoxe de Macédoine ont remercié chaleureusement le patriarche Néophyte pour son message et ses paroles encourageantes, et pour avoir donné sa bénédiction à l’évêque de l’Église orthodoxe bulgare de les prononcer devant le peuple fidèle macédonien. Ils ont également remercié le patriarche pour l’engagement et les efforts qu’il a déployés pour la reconnaissance de l’autocéphalie de l’archevêché d’Ohrid. Pour la première fois, un évêque de l’Église orthodoxe de Bulgarie a participé à une fête de l’Église de Macédoine après la décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie de donner suite à la demande de l’Église orthodoxe de Macédoine de lui assurer un statut canonique et d’être reçue dans la famille des Églises orthodoxes locales. Un bon signe est constitué par le fait que le représentant de l’Église orthodoxe bulgare à la fête de Strumica porte le titre d’évêque de Velitsa, que porta aussi saint Clément d’Ohrid, le protecteur céleste tant du peuple macédonien que bulgare, titre que les Églises orthodoxes de Bulgarie et de Macédoine donnent aujourd’hui à leurs évêques. Il y a diverses hypothèses sur l’emplacement de ce que fut le diocèse de Velitsa, l’une d’elle étant que son siège était Tibériopolis, l’actuelle Strumica.

