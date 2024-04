Patriarche œcuménique : « C’est un scandale de célébrer séparément l’unique résurrection de l’unique Seigneur »

Le patriarche œcuménique Bartholomée a adressé dans son homélie ses vœux les plus sincères à tous les chrétiens non orthodoxes qui ont célébré la Sainte Pâque le dimanche 31 mars, après avoir présidé la Divine Liturgie dominicale à l’église Saint-Théodore de la communauté de Vlaga.

« En ce jour, le message intemporel de la résurrection résonne plus profondément que jamais, alors que nos frères et sœurs chrétiens non orthodoxes commémorent la résurrection de notre Seigneur d’entre les morts, en célébrant la Sainte Pâque. Nous avons déjà envoyé nos représentants à toutes les communautés chrétiennes des confessions ici présentes, pour leur transmettre nos vœux les plus sincères de la Sainte Grande Église du Christ et nos félicitations patriarcales.

Mais c’est aussi de cette position que nous adressons un salut d’amour à tous les chrétiens du monde entier qui célèbrent aujourd’hui la Sainte Pâque. Nous implorons le Seigneur de Gloire pour que la prochaine célébration de Pâques l’année prochaine ne soit pas simplement un événement fortuit, mais plutôt le début d’une date unifiée pour sa célébration par le christianisme oriental et occidental.

Cette aspiration est particulièrement significative à la lumière du 1700e anniversaire, en 2025, de la convocation du premier synode œcuménique à Nicée. Parmi les discussions essentielles de ce synode figurait la question de l’établissement d’un calendrier commun pour les festivités de Pâques. Nous sommes optimistes, car il y a de la bonne volonté de part et d’autre. Car, en effet, c’est un scandale de célébrer séparément l’événement unique de l’unique résurrection de l’unique Seigneur !

Auparavant, à l’occasion de la fête de saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, le patriarche œcuménique a déclaré :

“Ce jour s’inscrit dans la continuité de l’esprit de dimanche dernier, un peu comme un deuxième dimanche de l’orthodoxie, alors que nous commémorons saint Grégoire, un ardent défenseur de notre foi. Son engagement inébranlable en faveur de l’orthodoxie n’a connu aucune limite, il a enduré l’emprisonnement et, finalement, le martyre. Son héritage brille comme un phare rayonnant d’une foi inébranlable, éclairant le chemin des générations à venir. En effet, les saints de l’Église sont des enseignants et des guides pour les gens, non seulement à leur époque, mais à toutes les époques et partout. Nous remercions le Dieu saint, qui nous a donné des modèles aussi imitables.

Cependant, comme chaque dimanche, ce jour est porteur d’un profond message d’espoir, d’optimisme et de joie – l’essence même de la résurrection de notre Seigneur. « C’est aussi le message qui nous est donné à nous, les enfants fidèles de l’Église Mère, la certitude que “même les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle”, qui a été ébranlée de temps en temps au cours de l’histoire, et même misérablement de nombreuses fois, mais qui n’a jamais été renversée ».

À l’occasion de sa présence dans la Communauté de célébration de Vlaga, le patriarche œcuménique a exprimé, en tant qu’archevêque et pasteur de l’archidiocèse de Constantinople, sa déception, son amertume et son inquiétude face à certains événements liés à la gestion des biens de la communauté.

« Chaque année, nous venons ici à Vlaga, comme dans toutes nos communautés célébrantes, avec joie et plaisir, pour les bénir et les féliciter pour le travail qu’elles offrent.

Cependant, cette année, nous arrivons ici le cœur lourd, avec un sentiment de tristesse et de déception. En tant qu’archevêque et pasteur du saint archidiocèse de Constantinople, je vous fais part non seulement de mes sentiments personnels, mais aussi de ceux de l’Église mère et de toute la diaspora grecque. Les récents événements survenus à Kontoskalion ont blessé et exposé publiquement la diaspora grecque, tout en mettant en péril une partie de notre patrimoine ancestral par le biais de baux à long terme qui s’écartent des normes du marché et menacent nos droits de propriété.

Cette propriété appartient à la diaspora grecque, dont les votes élisent des représentants chargés d’administrer consciencieusement, honnêtement et efficacement notre patrimoine ancestral. Nous ne disons pas que ces vertus font nécessairement défaut dans l’administration de nos communautés. Mais il y a l’ignorance, l’inexpérience et la précipitation. Et ces baux injustifiés ont posé problème pendant des décennies.

Puisse la consolidation et le rétablissement de l’ordre se faire rapidement et apporter un soulagement mental à nos Communautés. Après des décennies, elles ont renouvelé le personnel de leurs conseils d’administration par le biais des élections autorisées. Nous espérons sincèrement que lors de nos prochaines visites et engagements, nous n’aurons que des éloges et des félicitations à vous offrir”.

En conclusion de son homélie, il a souhaité la bienvenue à l’évêque Emmanuel de Christoupolis, assistant du métropolite Augustin d’Allemagne, accompagné d’un groupe de pèlerins allemands ».

