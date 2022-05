Patriarche Porphyre : « ￼Bienvenue dans la communion d’amour »

Le patriarche serbe Porphyre a publié sur sa page Facebook une vidéo de la réception de la délégation de l’Église macédonienne à Belgrade mettant le commentaire suivant :

« Comme les cloches de l’église de Saint-Sava sonnent, nos cœurs battent de joie à cause de ce jour béni. Bienvenue chers frères ! Bienvenue, frère archevêque Stéphane, et vous évêques. Bienvenue dans la communion d’amour, vous et tout votre peuple aimant Dieu. Nous sommes frères et seulement frères ! »

L’archevêque Stéphane a été le premier à être accueilli par le patriarche Porphyre avec des accolades mutuelles.

La délégation de de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid comprend l’archevêque Stéphane, les métropolites Pierre, Timothée, l’évêque Clément, l’archimandrite Nectaire du monastère de Saint-Naum, l’archimandrite Agathon du monastère de Saint-Pantéleïmon.

La première liturgie commune est prévue ce jeudi à partir de 9h00 et elle sera transmise en directe sur YouTube :

