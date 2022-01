Pèlerinage au monastère orthodoxe Notre-Dame-de-Toute-Protection de Bussy-en-Othe du 28 au 30 janvier

Un pèlerinage est organisé par le monastère orthodoxe Notre-Dame-de-Toute-Protection de Bussy-en-Othe, du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier 2022. L’objectif est de permettre à de jeunes orthodoxes entre 18 et 30 ans de se réunir au sein d’un environnement de prière et de recueillement. Les pèlerins pourront assister à la Divine Liturgie les samedi et dimanche matin. Le dimanche après l’office, une rencontre sera organisée avec l’higoumène, Mère Emilianie, et les sœurs du monastère.

Le monastère ne pouvant accueillir plus d’une trentaine de personne à la fois, il faut remplir le formulaire en ligne en cliquant ICI !

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Monastère de Bussy (+33.3.86.91.93.52) ou le responsable logistique Constantin Philippenko (+33.7.81.21.31.72).