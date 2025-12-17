Père François Esperet : « L’épreuve de l’exil et la fécondité théologique »

Le mardi 16 décembre 2025, dans le cadre des Rencontres de Saint-Stéphane, le père François Esperet, prêtre au séminaire orthodoxe russe ...
Ce nouveau manuel de prières contient les prières les plus utilisées à l’usage privé. Il s’agit des prières du matin ...
Carême de la Nativité Sainte Barbara (ou Barbe), mégalomartyre à Nicomédie, et sa compagne, sainte Julienne, martyre (vers 305) ; ...
Carême de la Nativité Saint Daniel, prophète, et les trois adolescents : saints Ananias, Azarias et Misaël, captifs à Babylone ...
Le dimanche 14 décembre 2025, avant la célébration de la divine liturgie, s’est déroulé dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris ...
Carême de la Nativité Saint Sophonie, prophète (VIIème s. av. J.-C.) ; saint Théodore, archevêque d’Alexandrie, martyr (606) ; saint ...
Carême de la NativitéSaint Aggée, prophète (VIème s. av. J.-C.) ; saint Marin, martyr à Rome (IIIème s.) ; sainte ...
Le samedi 13 décembre 2025, avant la célébration des vigiles du soir, s’est tenu dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris ...
Du 27 au 29 novembre 2025 s’est déroulé à Paris le colloque « Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du ...