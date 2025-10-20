Les Rencontres de Saint-Stéphane – novembre à décembre 2025

La métropole grecque-orthodoxe de France poursuit pour la cinquième année consécutive les Rencontres de Saint-Stéphane à la cathédrale Saint-Stéphane de Paris. Ces rencontres proposent une approche plurielle de questions spirituelles orthodoxes en se concentrant sur des figures contemporaines de l’Église.

Chaque conférence sera précédée de Vêpres à 18 h 30 et suivie d’une réception.

Programme des conférences :

Mardi 18 novembre 2025 à 19h Conférencier : diacre Michel Simion, essayiste et traducteur (Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale) Sujet : « Le destin exceptionnel du p. Nicolae Steinhardt »

Mardi 16 décembre 2025 à 19 h Conférencier : Père François Esperet, prêtre au séminaire russe et poète. Sujet : « L’épreuve de l’exil et la fécondité théologique »

Lieu : cathédrale Saint-Étienne, 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris

Informations : +33 (0)1 47 20 82 35 secretariat@mgro.fr Site web : https://mgro.fr/