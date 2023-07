Phanar : décisions du saint-synode sur le métropolite du new jersey et les incendies de forêt à rhodes.

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le Saint-Synode s’est réuni le 24 juillet 2023, sous la présidence du patriarche œcuménique Bartholomée, au monastère patriarche et stavropégique de la Sainte Trinité à Chalki. À l’occasion des terribles incendies de Rhodes, le Saint-Synode a exprimé sa plus profonde sympathie aux personnes touchées par les incendies dévastateurs de Rhodes. En outre, l’évêque Apostolos de Medeia a été élu à l’unanimité métropolite du New Jersey. Lire ci-dessous le communiqué du