Pierre Rabhi (1), figure de l’agroécologie, chantre de la “sobriété heureuse”, est décédé hier à l’âge de 83 ans. Les médias rendent déjà largement compte de son action écologique vraiment remarquable durant des décennies et de ses analyses de la situation actuelle dans nos sociétés. Ce que l’on connaît moins est son engagement aux côtés des orthodoxes, bien que lui-même non orthodoxe. Il fut le président fondateur des Amis du monastère de Solan dans le Gard. Il a aussi, pour ce même monastère, participé en 2015 à un inventaire entomologique de son vignoble. On peut trouver ici ce rapport. D’autre part, à la demande du patriarche Daniel de Roumanie, il a rencontré des communautés orthodoxes en Roumanie pour les initier à l’agroécologie. Dès 2006, le patriarche Daniel, alors métropolite de Moldavie et de Bucovine, avait initié ce rapprochement et cette démarche. En 2009, un de ses ouvrages a été traduit en roumain par les éditions du patriarcat et préfacé par le patriarche Daniel. Le primat souligne notamment dans sa préface : “Ce livre est impressionnant tant par la culture et la sagesse de l’auteur que par les solutions proposées à la crise environnementale et alimentaire actuelle. Bien que ce ne soit pas un livre de théologie, il a une grande valeur spirituelle.” Source de la photographie ci-dessus : Wikipédia. Photographie ci-dessous : à Bucarest, le 22 octobre 2009, Pierre Rabhi en compagnie du patriarche Daniel pour le lancement de cette édition roumaine.

Pierre Rabhi et les orthodoxes