Plus de 100 académiciens et intellectuels serbes soutiennent l’Église orthodoxe ukrainienne

Plus de 100 académiciens et intellectuels serbes ont publié, le 20 juin 2023, la pétition suivante en défense de l’Église orthodoxe ukrainienne : « Nous, représentants de la communauté académique ainsi que des institutions culturelles de la République de Serbie et des Terres serbes, exprimons notre profonde préoccupation en raison de la violation des droits fondamentaux de l’homme en Ukraine. Avant tout, il est question d’une violation effrayante des normes constitutionnelles et