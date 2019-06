Pour la huitième fois consécutive, des lys séchés, sous la vitre de l’icône « Joie de tous les affligés », dans l’église du monastère de Krasnogorsk dédié à Tous les saints, dans le diocèse de Moukatchevo de l’Église orthodoxe d’Ukraine, ont refleuri. Selon la tradition du monastère, le cinquième jour de Pâques, alors que l’on célèbre l’icône de la Mère de Dieu « de la Source vivifiante », on célèbre au monastère un office d’intercession devant l’icône de la Mère de Dieu « Joie de tous les affligés ». On enlève du cadre de l’icône les fleurs de l’an passé et on y pose des lys frais après les avoir aspergés d’eau bénite. Pendant la période suivant Pâques, vers la fête de la Pentecôte, les lys qui ont séché, fleurissent. « Il n’y a ici ni eau, ni terre. Mais il y a notre prière », déclare l’archimandrite Hilarion (Gravilets), supérieur du monastère, en commentant ce miracle. On célèbre tous les jours l’acathiste à la Mère de Dieu dans cette église. Les moines ont placé des lys sous la vitre de l’icône en 2012, pour la première fois, à la demande des paroissiens qui avaient vu un reportage à la télévision sur un miracle similaire dans un village de la région d’Odessa. On peut visionner ici une vidéo de l’icône et l’interview de l’archimandrite Hilarion.

Source (dont photographie) : Pravlife