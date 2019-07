Le 14 juillet, en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, le métropolite de Lipetsk et Zadonsk Arsène a présidé l’accueil de la châsse avec les reliques des pieux princes Pierre, qui reçut le nom de David dans le monachisme, et la princesse Fébronie, devenue moniale Euphrosyne. C’est la première fois dans l’histoire que ces reliques quittent Mourom. Une châsse spéciale a été préparée à cet effet. Le métropolite Arsène, les hiérarques et le clergé ont accueilli les saintes reliques en la cathédrale du Christ Sauveur, où un office d’intercession aux saints a été chanté. Dix-sept hiérarques et de nombreux prêtres participaient à l’office. Était également présent V. I. Soutchkov, directeur du département de politique nationale et des liens inter-religieux de la ville de Moscou. Des prières ont été élevées pour la préservation et le renforcement du mariage et pour l’accroissement du peuple russe. À l’issue de l’office, le métropolite Arsène s’est adressé à l’assistance par une courte allocution : « Éminents confrères archipasteurs, chers pères et mères supérieurs de monastères, chers pères, frères et sœurs, par la volonté de Sa Sainteté le patriarche et les aspirations de nombreux Moscovites s’est produit aujourd’hui un nouvel événement historique dans notre cathédrale-mémorial. Nous tous avons été les témoins qu’ici, sous les voûtes de cette église, ont été apportées les reliques de saint Spyridon, la Croix de saint André, la Ceinture de la très sainte Mère de Dieu, les reliques du saint martyr Pantéléimon. Et voici qu’aujourd’hui a eu lieu un nouvel événement de ce genre : les princes de Mourom sont venus dans cette église, pour donner la possibilité, à nous et à nos proches, de vénérer ces saintes reliques, et ce faisant de recevoir la force comblée de grâce, qui donne la possibilité de changer son « ego » humain et continuer sereinement l’exploit de la vie familiale. Je vous demanderais à tous qu’en ces jours, tant que ces saintes reliques se trouveront sous les voûtes de l’église, de rappeler à tous vos paroissiens, tous vos proches, parents, qu’ils ont la possibilité de vénérer ces saintes reliques, ici, dans la capitale, Moscou. Demandez-leur également d’en faire part aux autres. Nous sommes reconnaissants qu’à l’initiative de la Sainte Église et avec la bénédiction de Sa Sainteté le patriarche, une attention particulière a été attribuée à ces princes thaumaturges remarquables : en leur honneur est célébré un office solennel, des monuments sont érigés. Et nous sommes reconnaissants pour cela aux organismes publics de notre État et de notre ville, ainsi qu’aux organisations de l’État qui soutiennent la tenue de ces journées… Emplissons-nous de prière et soyons dans l’allégresse spirituelle pour avoir une telle possibilité, une telle joie et une telle bénédiction. Je vous remercie tous, révérends pères, qui après la célébration des divines Liturgies dans vos paroisses, êtes venus ici avec de nombreux fidèles. Que Dieu donne, par les prières aux saints Pierre et Fébronie, ces remarquables saints de notre patrie, que dans votre vie, dans votre famille, tout se passe bien et que votre Église domestique ne soit jamais détruite et que vous ne vous perdiez pas mutuellement. Merci à tous, que le Seigneur vous garde pendant de bonnes et nombreuses années ». La châsse contenant les reliques de ces saints patrons du mariage a été transportée du couvent de Mourom avec la bénédiction du patriarche de Moscou Cyrille. Celles-ci resteront jusqu’au 21 juillet en la cathédrale du Christ Sauveur. L’Église orthodoxe russe aspire à transmettre un témoignage sur l’idéal du mariage chrétien, de l’amour et de la fidélité conjugale, jusque dans le cœur de chacun des habitants de la Russie. L’Église orthodoxe russe célèbre la mémoire des saints époux Pierre et Fébronie de Mourom le 8 juillet et le 19 septembre. Les saints vécurent au tournant des XIIème et XIIIème siècle. Leur mariage est un exemple de mariage chrétien. Ces saints étaient vénérés en Russie comme les protecteurs de la vie conjugale ; on considérait que par leurs prières la bénédiction céleste descendait sur qui se mariaient. Selon l’ancienne chronique russe, Fébronie, fille d’un apiculteur d’un village de la région de Riazan, avait guéri d’une terrible maladie le prince Pierre de Mourom, après quoi ils s’aimèrent et se marièrent. Après la mort de son frère, le prince devait prendre le trône, mais les nobles s’y opposèrent et lui dirent : « Tu dois te séparer de ta femme ou quitter Mourom, car ta femme, par sa condition, est la honte de la noblesse. » Le prince choisit de quitter Mourom et de vivre dans la pauvreté avec son épouse. À un âge avancé, les époux reçurent l’habit monastique et firent la promesse d’être enterrés ensemble. Ils moururent le même jour et la même heure. Le 26 mars 2008, le Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération de Russie a approuvé l’instauration d’un nouveau jour férié le 8 juillet, à l’occasion de la Journée des princes princes Pierre et Fébronie, la «Journée russe de l’amour conjugal et du bonheur familial». On peut visionner ci-dessous une vidéo de l’accueil des reliques des saints Pierre et Fébronie en la cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou.

Source