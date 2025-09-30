Prague : 90e anniversaire de la cathédrale orthodoxe avec des hiérarques tchèques et serbes

L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie a célébré la semaine dernière le 90ᵉ anniversaire de la cathédrale des saints-Cyrille-et-Méthode à Prague.

La Divine Liturgie pour l’anniversaire a été présidée par Son Éminence l’archevêque Michel de Prague et des Terres tchèques et Son Excellence l’évêque Dosithée de Lipljan, vicaire du patriarche serbe, le 27 septembre, dans la cathédrale historique, rapporte l‘Église orthodoxe serbe.

Durant l’office, l’évêque Dosithée a transmis les salutations de Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre au métropolite Michel et aux fidèles de Prague a transmis les salutations de Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre et a souligné :

« Votre Haute Éminence, honorables ambassadeurs des peuples frères de Serbie et de Slovaquie, chers frères et sœurs dans le Christ, fidèle peuple de Dieu, nous sommes aujourd’hui rassemblés dans le temple des saints frères Cyrille et Méthode qui témoigne depuis déjà neuf décennies de leur mission, de l’amour et de la lumière qu’ils ont apportés aux peuples slaves. Leur œuvre n’est pas seulement de l’histoire, c’est un héritage vivant qui nous relie, nous unit et nous appelle à l’unité dans le Christ. Que cette sainte Liturgie soit le signe de notre foi commune, du respect et de l’amour fraternel entre les peuples. Dans l’esprit des saints Cyrille et Méthode, qui par leur vie ont construit des ponts entre les langues, les cultures et les âmes, nous vous saluons avec joie et gratitude. »

La cathédrale des saints Cyrille et Méthode a été construite comme église catholique au milieu du XVIIIe siècle. Elle fut ensuite fermée durant la réforme de l’empereur Joseph, pour être ensuite donnée à l’usage des résidents orthodoxes de Prague. Le temple baroque, qui se trouve dans la rue Resslova donnant sur la place Charles, a été consacré en 1935.

Les pages les plus poignantes des annales de la cathédrale de Prague ont été écrites en 1942, quand dans sa crypte périt un groupe de combattants tchèques qui avaient commis l’attentat contre Reinhard Heydrich, l’un des plus grands criminels nazis connu comme le « Boucher de Prague ». Les héros reçurent refuge des prêtres de la cathédrale des saints Cyrille et Méthode à Prague, que les Allemands condamnèrent ensuite avec le saint martyr évêque Gorazd à la peine de mort, fusillèrent, puis brûlèrent au crématorium de Prague. Les Allemands interdirent alors le fonctionnement de l’Église orthodoxe en Tchécoslovaquie et confisquèrent ses biens.e Christ.

La Liturgie a été suivie de l'ouverture d'une exposition photographique dédiée à la consécration de la cathédrale comme église orthodoxe en 1935.

L’évêque Dosithée a poursuivi sa visite avec des offices pour la fête de saint Venceslas de Bohême au monastère des saints Cyrille et Méthode à Hořovice, et pour la fête de sainte Ludmila de Bohême, célébrant la Divine Liturgie à Tetín, où elle rencontra son martyre.