Predrag Ristić est né à Belgrade le 17 janvier 1931. Diplômé de la faculté d’architecture à Belgrade en 1956 avec la note maximum pour son projet de cathédrale et sa propre théorie d’acoustique basée sur la théorie des ensembles mathématiques, Il reçut ensuite son doctorat à l’université de Graz en 1980 avec la plus haute mention pour sa thèse « Reconstruction de l’architecture préhistorique de Lepenski Vir ». Son doctorat a été validé par l’Université de Belgrade. Il fut membre de l’ULUPUDS (Association des artistes des beaux-arts) et maître de conférences dans de nombreuses académies en Europe. Il fut également professeur à l’Académie de l’Église orthodoxe serbe des beaux-arts et de conservation des monuments, et ce depuis sa création. Il reçut l’ordre de Saint Sava du IIème degré et la récompense du prince Charles pour son projet de maison paroissiale à Birmingham, ainsi que la médaille d’argent pour son film scientifique télévisé yougoslave en 1970, et aussi la récompense de l’ULUPUDS. Mais, ce qui est le plus important, il a été connu pour ses réalisations architecturales d’édifices ecclésiastiques. En Serbie et dans le monde entier, plus de 150 églises ont été réalisées selon ses plans, dont 14 ont été détruites en Croatie et en Bosnie pendant les guerres de Yougoslavie. Parmi les édifices les plus connus figurent l’église de Trebinje selon le testament de Jovan Dučić (diplomate et écrivain serbe), la cathédrale de Podgorica, l’église d’Apatin sur la montagne de Ravna Gora, et encore les églises d’Ostrog, Gacko, Ub, Birmingham, Düsseldorf, Hanovre, Berlin, Sydney. Il est décédé le 5 août à Belgrade.

