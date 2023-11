Premier congrès de la jeunesse de la Métropole de Pisidie

Les 4-5 novembre 2023 a eu lieu à Sidè (Manavgat) le premier congrès de la jeunesse de la Sainte Métropole de Pisidie sur le thème « Ce n’est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Galates 2:20). Une cinquantaine de personnes venues d’Antalya, Isparta, Alanya et de Manavgat se sont rassemblées le matin du samedi 4 novembre pour la célébration d’une Divine Liturgie commentée à l’église Saint Paul de Sidè, présidée par Son Éminence le Métropolite Job de Pisidie qui, dans l’après-midi, a prononcé la conférence centrale sur le thème du congrès. Il a d’abord expliqué l’adage paulinien dans le contexte du Nouveau Testament, puis s’est concentré sur le sens du mystère du baptême et de son importance pour une rencontre personnelle avec le Christ. Par la suite, les participants ont discuté de la conférence en petits groupes, puis en plénière. La première journée s’est terminée par la célébration des vêpres et des matines du dimanche, et un dîner festif.

Le lendemain, la Divine Liturgie dominicale fut présidée par le métropolite, entouré du clergé d’Antalya et de Sidè. Après une collation, le prêtre Ioan Koval a donné une conférence sur l’étude de l’Ecriture Sainte dans le contexte paroissial. Il a souligné l’importance d’approfondir la connaissance de la Parole de Dieu pour une rencontre personnelle avec le Christ et pour l’affermissement de la communauté paroissiale. Après une brève discussion, les participants ont visité le site archéologique de l’antique ville de Sidè, où le christianisme s’est répandu grace à la prédication de l’apôtre Paul. C’est là que le congrès s’est conclu par un repas au bord de la mer.

Le rassemblement s’est déroulé dans une atmosphère conviviale, et les participants ont exprimé le désir que d’autres congrès semblables soient organisés à l’avenir par la métropole.