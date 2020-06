Premières liturgies publiques dans les églises de Moscou

Les premières liturgies en présence des fidèles ont été célébrées en la cathédrale du Christ Sauveur et en la cathédrale de la Théophanie d’Elokhovo, à Moscou. Après une longue période de restrictions rigoureuses, ces deux églises de la capitale russe ont ouvert leurs portes aux fidèles. La divine liturgie y a eu lieu avec la stricte observance des mesures de protection, d’hygiène et de distances de sécurité. À l’entrée des églises, l’équipe de sécurité à demandé à tous de porter des masques et des gants à usage unique. À ceux qui n’en avaient pas, il ont été offerts. Tous les fidèles ont été soumis à une prise de température à l’entrée des édifices. Des marques spéciales ont été faites sur le sol pour indiquer aux fidèles où ils devaient se tenir. Les autres églises de Moscou seront ouvertes aux fidèles le 6 juin.

