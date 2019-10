Un concert sera donné à la cathédrale le mercredi 13 novembre 2019 à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky par un chœur de Moscou. Ce concert s’inscrit dans une série de manifestations culturelles et spirituelles, nourries par des conférences et des concerts spirituels en Russie et à l’étranger (en France, notamment). Ce projet a pour objet d’exposer l’origine de l’Eglise orthodoxe russe, son baptême, son histoire et les grandes figures spirituelles qui ont contribuées à son essor. Le président de cette association est le père Kirill Kiselev, prêtre de Moscou, ayant vécu plusieurs années en France et étudié à l’institut de théologie Saint-Serge de Paris et soutenu une thèse de doctorat à l’université Paris-Sorbone.