RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Entrée de Notre Seigneur Jésus à Jérusalem »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », une série inédite de dix épisodes, pour entrer ensemble, dans le mystère des fêtes liturgiques orthodoxes. D’abord, à travers les sources de ces fêtes, et leur sens théologique, puis, par l’hymnographie qui soutient leur célébration liturgique, et enfin, à travers la lecture de leurs icônes. Aujourd’hui, pour le huitième épisode, il nous propose : entrée de Notre Seigneur Jésus à Jérusalem, fête bien connue, une semaine avant Pâques. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF