RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Le juste vivra par la foi»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui un livre de témoignage (Éditions des Syrtes, 2025, 154 pages, 16 euros), autour de la Mère Alexia, dernière « higoumène » du monastère féminin de la Présentation de la Vierge au Temple d’Orel, fondé à la fin du XVIIe siècle, et fermé par les bolcheviques en 1923. Citant de nombreux passages de ses carnets et lettres, le père Jean-Claude, nous fait découvrir une femme, qui se révèle être une higoumène exemplaire, soulageant ses sœurs, mais aussi encourageant bien au-delà de ce premier cercle, et dont la foi est restée inébranlable face à la répression antireligieuse. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF