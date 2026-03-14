RCF Hérault : Le Carnaval en Grèce – APOKRIES, Coutumes et Traditions

Cette semaine, je vous invite à découvrir une fête haute en couleurs et en joie : le carnaval en Grèce, appelé Apokries.

Apokries marque une période de transition. C’est le temps où l’on dit adieu à la viande, mais surtout où l’on célèbre la vie, le rire et la liberté, juste avant l’entrée dans le Grand Carême orthodoxe.

Comme la Maslenitsa dans les pays slaves, le carnaval grec est une fête du seuil, un moment où l’excès et la joie collective précèdent le silence et le recueillement.