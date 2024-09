RCF Hérault : « Sainte Sophie et ses trois filles : Foi, Espérance et Charité »

Le 17 septembre est un jour important pour les chrétiens orthodoxes. Ce jour-là, l’église honore sainte Sophie et ses trois filles : Foi, Espérance et Charité.

Sophie, dont le nom signifie Sagesse (Sophia en grec) avait trois filles que l’on connaît sous les noms grecs ou slaves: Pistis ou Véra (Foi), Elpis ou Nadedja (Espérance), Agapé ou Lioubov (Charité).

Les premiers récits de vies des martyrs Vera, Nadejda, Lyubov et leurs mère Sophia sont apparues assez tard, aux VIIe-VIIIe siècles. Ils ont été rédigés en géorgien, arménien, latin et grec. Lorsqu’ils sont traduits en slave, les prénoms grecs des filles ont pris la forme de : « Vera (Foi), Nadejda (Espérance) et Lubov (Charité) ».