RCF Radio : « Mont Athos. Carnets 1974-2015 » par Jean-Claude Larchet

Le père Jean-Claude Gurnade nous présente sur les ondes de la RCF Radio un livre sur le Mont Athos, qui l’a particulièrement enthousiasmé. Il s’agit du livre de Jean-Claude Larchet « Mont Athos. Carnets 1974-2015 », qui vient d’être publié aux éditions des Syrtes.

Cet ouvrage relate les rencontres faites et les enseignements spirituels reçus par son auteur au cours de treize séjours au Mont Athos. Prenant en grande partie la forme d’un Journal, c’est un guide de voyage dans les principaux monastères et ermitages de la « Sainte Montagne », mais aussi un ouvrage d’initiation à la spiritualité orthodoxe (en particulier à la Prière de Jésus) dans un haut lieu qui en a conservé les traditions millénaires.

Malgré les évolutions matérielles qui s’observent au cours des quarante années couvertes par l’auteur, le Mont Athos reste a ses yeux un lieu de référence et prend une dimension prophétique, à l’heure où l’Occident valorise la protection de la nature et la sobriété des modes de vie, et est en quête de spiritualités alternatives.

Un livre à lire absolument.